Los centros de salud recuperan la normalidad: "Remontaremos"

Sigue mejorando la situación de la pandemia en Madrid. La incidencia ha vuelto a bajar 5 puntos hasta los 173 casos. Pero, según la Consejería de Sanidad, todavía es pronto para hablar de dejar de llevar mascarilla en la calle. Sí se nota esa mejora en los 266 centros de salud de la región. Ya no tienen los controles externos. Además, a partir del próximo martes día 8, se irán incrementando las citas presenciales con los médicos de familia.

Nos hemos acercado hasta el Centro de Salud de Embajadores, en la Plaza de Santa María de la Cabeza. La gente que a ido entrando lo ha hecho con cierto desconcierto porque como dices, ya no está el control externo, la gente puede entrar directamente. Por eso mucho no sabían qué hacer, sin entrar, si esperar, etc. Poco a poco vamos alcanzando la normalidad en los centros de Salud y, José Luis, ya tiene ganas de ver a su médico de cabecera. "Solo he venido un par de veces desde que comenzó la pandemia y yo creo que no he vuelto a ver a mi médico. Y tengo ganas, la verdad".

Algo parecido le pasa a Ricardo. Tiene 68 años. Él solía venir mucho antes de la pandemia porque es diabético y tenía revisiones. Lo que peor ha llevado son las consultas telefónicas: "Creo que poco a poco se irá abriendo, remontaremos. Soy diabético y vengo con cierta frecuencia. Por lo menos me atiende alguien que estoy viendo".

La imagen de las colas a las puertas de los centros de salud va a ir desapareciendo y el objetivo es alcanzar al 60% de actividad asistencial a mediados de mes.