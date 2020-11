La familia de Miriam regenta La Casa del Pregonero, Mesón Quiñones y La terraza de los Huertos

El cierre perimetral de la Comunidad durante los dos puentes de noviembre ha servido para que, sobre todo, desde la capital se hayan visitado lugares como Chinchón. Pero el municipio ha registrado una tasa de incidencia acumulada de 581 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y es uno de los que, desde este lunes, está cerrado perimetralmente. No se puede entrar ni salir sin una causa justificada.

Las terrazas de los restaurantes están recogidas y la estampa de la plaza Mayor en el festivo de la Almudena no ha tenido nada que ver con el lleno que registró en el puente de Todos los Santos. “Sólo servimos una mesa”, cuenta a COPE Miriam Hernández, de La Casa del Pregonero, en plena plaza Mayor de la localidad. Lamenta que “va a ser una situación muy complicada” porque el cierre perimetral “va a suponer que prácticamente no trabajemos nada, lo perderemos todo porque nuestra facturación va a caer a un 1 por ciento o al 5 por ciento”.

Los tres restaurantes que regenta la familia de Miriam: La Casa del Pregonero, Mesón Quiñones y La terraza de los Huertos, viven del turismo de fin de semana así que ven las próximas semanas con incertidumbre. “Estamos perdidos porque no sabemos ni horas de cierre, ni cómo va a reaccionar la gente… y no creemos que cerrar sea una opción así que estamos reorganizando horarios y nuevas formas de trabajo para adaptarnos y poder seguir trabajando”, explica Miriam, que apunta que irán pensando en el “día a día, paso a paso”, sin planificar “porque lo que planifiquemos hoy puede que mañana no sea válido”.

En Chinchón, el 60 por ciento de la actividad económica está ligada al comercio y la hostelería “y aunque la gente de Chinchón se está volcando con todos los negocios, somos muchos restaurantes para poder salir de esta situación”, reconoce Miriam. Y es que sus 5.000 habitantes no son suficientes para una oferta orientada mayoritariamente al turismo.