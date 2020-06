Alba tiene que seguir pagando el alquiler de su vivienda en Nápoles

En el mes de mayo Alba, estudiante de doble grado de Turismo y ADE en la Universidad de Alcalá de Henares, nos contó en Herrera en COPE Madrid que tuvo que regresar a casa precipitadamente en el mes de marzo, un día antes del cierre de fronteras. Estaba en Nápoles desde septiembre para hacer la especialidad de Administración de Empresas y se vino con apenas una mochila “y todavía no he podido recuperar nada”, ha contado.

“Tenía pensado volar el día 1 y estar allí hasta el 15 pero han cancelado mi vuelo”. Ahora ha tenido que comprar un nuevo billete “del 8 al 16 y estoy rezando para poder ir”. Y es que, de momento no le han reembolsado nada del dinero gastado “llevo esperando siete vuelos y son casi 300 euros pero no da la opción de reembolso”, explica.

Tampoco sabe nada del ingreso de la segunda parte de su beca “en teoría me lo tienen que dar pero no sé cuando lo can a ingresar”. Mientras tanto, durante estos tres meses ha estado pagando “el dinero del alquiler, la basura y la comunidad” de su piso en Nápoles.