Los violentos quieren marcar la campaña

La campaña electoral ha empezado con los violentos en las calles, haciéndose notar, para tratar de amedrentar a quienes no piensan como ellos.

El pasado viernes, para más inri en la sede de una universidad, Cayetana Alvárez de Toledo, del PP, y Maite Pagaza, de Ciudadanos, fueron acosadas en Barcelona. Este domingo, en el País Vasco, Albert Rivera ha corrido la misma suerte en la localidad guipuzcoana de Rentería.

Son muy significativos tanto los lugares donde ha ocurrido como los sujetos que los han protagonizado, precisamente aquelllos que tienen siempre en la boca la palabra "fascistas" para calificar a quienes discrepan del pensamiento único y radical que pretenden imponer por la fuerza.

Por mucho que se repita la situación, e incluso por mucho que en algunas partes del Estado las autoridades públicas no hagan todo lo posible para evitar estos sucesos tan vergonzosos, no debemos costumbrarnos a ellos. Como ha dicho Albert Rivera no debemos permitir que unos pocos violentos quieran hacerse con el espacio que es de todos. No debemos permitir que, sembrando el miedo, marquen la campaña electoral. Lo valiente es defender la libertad y lo cobarde es querer pisotearla, atacando a quienes pacíficamente van a proponer ideas para el debate y, sin embargo, recibiendo y aclamando a los asesinos con honores.