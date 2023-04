Línea Editorial: "Irlanda del Norte; 25 años de paz merecen celebrarse"

El fugaz paso de Joe Biden por Belfast no ha desatascado la parálisis política que vive Irlanda del Norte, a pesar de sus promesas de suculentas inversiones, a condición de que el Unionismo levante los vetos que mantienen cerrado el gobierno y el parlamento autonómicos. Eso no va a pasar fácilmente, porque el Sinn Fein, antiguo brazo político del IRA, fue hace un año el partido más votado, y le corresponde designar a la próxima ministra principal. Esa es la verdadera razón del bloqueo, aunque el rechazo al reciente acuerdo aduanero entre la UE y Londres es también materia sensible en un contexto de evolución demográfica en el Ulster que pone sobre la mesa la perspectiva de un hipotético referéndum de reunificación en la isla.

No era esta la situación ideal para el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. Y, sin embargo, Irlanda del Norte tiene mucho que celebrar. A pesar del bloqueo, a pesar de las divisiones sociales que todavía persisten, la región es hoy un lugar infinitamente mejor que entonces. Es de justicia reconocer la labor de los líderes políticos que alcanzaron el acuerdo y, sobre todo, agradecer a tantas familias de uno y otro lado que han hecho la paz posible por haber sido capaces de perdonar lo imperdonable. Es cierto que el Brexit ha avivado viejas tensiones, pero, con todo, el recuerdo de los años de plomo debería bastar para redoblar todos los esfuerzos por preservar lo alcanzado.