Línea Editorial COPE: Ucrania, no las urnas, decidirá el futuro de Rusia

Desde hoy y hasta el domingo los rusos están llamados a las urnas para elegir presidente. Hablar de elecciones parece excesivo tras los asesinatos de Boris Nemtsov o Alexei Navalny y la implacable represión contra la oposición. Tampoco tiene seguramente sentido seguir hablando de involución democrática. Con la perspectiva temporal adecuada, se puede afirmar que nunca existió una transición democrática en Rusia, sino más bien una mutación de las élites soviéticas para conservar el poder. No es que Occidente ignorara esta realidad, pero ha hecho falta la invasión de Ucrania para recordar la amenaza que supone tener como vecina a una potencia nuclear gobernada por un tirano.

Ucrania ha sido un punto de inflexión también en el ámbito interno, porque le ha servido a Putin para acallar cualquier voz de descontento social y para reforzar su control de las élites, sin las cuales resulta impensable transformar el régimen. En los estados autoritarios, sin embargo, las guerras son siempre armas de doble filo. Barren a la disidencia, pero actúan como cortinas de humo que impiden saber qué se mueve bajo la superficie. Para muestra, la rebelión del líder del grupo paramilitar Wagner el pasado verano, o la masiva afluencia de ciudadanos para despedir a Navalny. Son indicios de que Putin no tiene su poder tan afianzado como quiere aparentar. A Europa le sobran motivos para temer lo que puede ocurrir si el imperialismo ruso triunfa en Ucrania. Pero no menos fundados son los temores del propio Putin sobre su futuro si su plan fracasa en Ucrania. El frente, no las urnas, es donde se la juega.