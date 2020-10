Una nueva etapa para Chile

La imagen internacional que Chile ha dado al mundo ha sido durante años la de un país estable en una democracia consolidada.El pueblo chileno afrontó con calma y entereza la transición a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. Los Gobiernos de Patricio Alwin y Ricardo Lagos dieron estabilidad al país y los esfuerzos de la Concertación por consolidar la normalidad democrática dieron sus frutos. Sin embargo, Chile tenía varias asignaturas pendientes.

La primera, todavía no alcanzada, caminar realmente hacia una sociedad más igualitaria. La segunda, ya iniciada, superar definitivamente el orden constitucional aprobado en 1980 cuando Pinochet todavía detentaba el poder.

El Presidente Sebastián Piñera convocó un referéndum constitucional hace aproximadamente un año, en medio de una movilización social sin precedentes. Los resultados del pasado domingo son inapelables. El 78% de los chilenos han decidido que el país se encamine hacia una etapa constituyente que pasa por la elección de una asamblea nacional cuyo horizonte es la elaboración de un nuevo texto constitucional, que se aprobará más o menos allá por el año 2022.

La estabilidad chilena no ha sido un mito, pero el país no era el oasis imaginado. La nueva Constitución no tendrá efectos mágicos porque ningún texto constitucional los tiene, pero significa una nueva etapa. Hoy los chilenos tienen en sus manos la posibilidad de neutralizar a los violentos y hacerlo desde la concertación social.