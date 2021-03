El túnel político catalán

La política en Cataluña se encuentra sumida en un aparente camino sin salida mientras no se abandone la pretensión de convertir al parlamento en una plataforma para la independencia. Después de dos meses y medio de estériles negociaciones, el fracaso en el segundo intento de investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, responde a una lucha de poder en el secesionismo para ver quien lidera un proceso fantasmagórico. Los partidos independentistas, siendo aliados en esa ruptura de la unidad de España, no han sabido llegar a un acuerdo, lo que demuestra las tensiones y la lucha por el poder en el mundo independentista. Si antes del próximo 26 de mayo no alcanzan un acuerdo se convocarían de nuevo elecciones, con lo que se agudizaría el desaliento ciudadano, la abstención y la pérdida de confianza en la política.

El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a que su candidato, Salvador Illa, sea, a la larga, la solución de este difícil encaje de piezas. Está haciendo todo lo posible para ganarse la voluntad de una parte de los independentistas tramitando los indultos a los condenados del primero de Octubre, entre otras razones porque sin el poyo de ERC en Madrid, se rompen los equilibrios del Gobierno de Sánchez. Pero lo más grave es que el desgobierno se ha instalado en Cataluña y la política se desarrolla al margen de los problemas reales de una ciudadanía cada vez más cansada de las luchas por el poder, pero incapaz de alumbrar una alternativa.