Retraso injustificado

El Dr. Anthony Fauci, asesor principal en la Casa Blanca sobre la pandemia, espera que el próximo viernes se tome una decisión definitiva sobre la vacuna de Janssen. De momento la vacunación con este remedio está parada. Cuando estalló la pandemia de la gripe de 1918, hubo que esperar hasta 1945 para empezar a poner las primeras vacunas. Un siglo después, las primeras vacunas, con un altísimo porcentaje de eficacia, han estado listas en menos de un año. Ahora el reto no es solo mejorar el remedio y acelerar la producción. Ha surgido un obstáculo inesperado: una creciente falta de confianza y el rechazo de los productos de AstraZeneca y Janssen por una gestión política y comunicativa nefasta. Es llamativo que se haya conseguido lo aparentemente más difícil y que un problema supuestamente “menor”, como la aceptación de los datos objetivos de la ciencia, pueda retrasar y poner en peligro el ritmo de vacunación, e incluso la inmunización de grupo en amplias zonas del planeta.

En buena parte del mundo no hay otras vacunas que no sean las de AstraZeneca y de Janssen. El exceso de precaución se ha convertido en rechazo por parte de algunos países en África. Vuelve el fantasma de que Occidente manda hacia el sur remedios de clase B. Las consecuencias pueden ser nefastas allí donde no hay alternativa a estas vacunas. En la carrera contra el virus, detener la vacunación supone favorecer el desarrollo de nuevas variables.