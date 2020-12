Relaciones vitales

Las relaciones entre España y Marruecos vuelven a primer plano ante la próxima “cumbre” de la semana próxima en Rabat, después de cinco años de congelación. El encuentro llega acompañado de una inoportuna declaración del vicepresidente Pablo Iglesias, partidario de organizar un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental. La postura oficial de España sobre este contencioso es la de apoyo a Naciones Unidas, competente en los conflictos relacionados con los procesos de descolonización. Pero la ONU todavía no ha encontrado el medio de llevar a cabo su propia resolución sobre el Sahara, mientras una mayoría de países considera que debe llegarse a un acuerdo basado en la oferta marroquí de conceder a la antigua colonia española un estatuto de amplia autonomía, algo que rechaza el Frente Polisario.

El Sahara es para Marruecos un tema intocable, que puede envenenar las relaciones con España. Eso no ha impedido un considerable desarrollo de las relaciones económicas y culturales, con España y con la Unión Europea, de la que Marruecos es un socio privilegiado. En la “cumbre” del próximo día 17 estará ausente Pablo Iglesias, convertido de facto en persona no grata para nuestro vecino del sur. Es obvio que el Sahara estará en la mesa de la “cumbre”, junto a la oleada de emigrantes marroquíes que llegan a Canarias. Sánchez tendrá que afrontar la cruda realidad, y aquí no servirá jugar al despiste.