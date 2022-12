El proyecto más grave de nuestra historia democrática

El presidente Sánchez está a punto de culminar su proyecto de "apaciguar" Cataluña mediante a costa de erosionar el Código Penal y el Estado de Derecho. Una vez derogado el delito de sedición y edulcorado el de malversación, por los que fueron condenados los artífices del "Procés", ERC ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado.

Tienen nula credibilidad las proclamas del ministro Bolaños y de otros portavoces del PSOE al afirmar que no habrá tal referéndum. La propia ERC ha sido sarcástica al recordar que el gobierno de Sánchez también dijo que no habría indultos para los condenados del “Procés”, y que no se tocarían los delitos de sedición y malversación.