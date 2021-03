Parados de larga duración

En España hay 1.300.000 personas en paro de larga duración. Los ERTES en este momento inyectan mucho dinero para que 900.000 personas no se queden en el paro. Pero los ERTES no sirven para encontrar trabajo a los que no lo tienen. Antes de la aparición de la pandemia, en España ya teníamos dificultades para resolver este problema. Los servicios públicos de empleo no son eficaces para encontrar trabajo a los que llevan mucho tiempo en paro. En esos servicios públicos hay unos colocadores que no pueden atender de forma personalizada a los demandantes de empleo: haría falta un orientador de empleo por cada 120 personas, y estamos en números mucho más altos.

El perfil de una parado de larga duración es, generalmente, el de un trabajador poco cualificado que necesita mejorar su formación. Para mejorar la formación de los parados existen las políticas activas de empleo, que tradicionalmente sirven para poco. Nos gastamos muchos miles de millones en una formación que no ayuda a los parados a reciclarse. Ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que está a punto de llegar un acuerdo para que esas políticas funcionen. Esperemos que esta vez sea la buena. Pero mientras no aumente más la colaboración público-privada, de manera que el SEPE se acerque más a las empresas, es difícil que funcione.