Ni organiza ni gestiona

Aunque habla mucho del alma social de la Constitución, en su quehacer diario el Gobierno no demuestra su cacareado compromiso social. No hay más que ver cómo ha gestionado Pablo Iglesias el tema de las residencias de ancianos durante la pandemia o la nula sensibilidad con relación a las miles de familias que todos los días acuden a los bancos de alimentos.

No es de extrañar que el Gobierno mantenga un perfil bajo ante un tema tan grave como el hacinamiento de ciudadanos africanos que emigran desde sus países a Europa a través de las Islas Canarias. Ni las demandas del gobierno canario, ni las llamadas de las diócesis y de las asociaciones que trabajan con los migrantes han conseguido que el Gobierno se movilizara. Los Ministros implicados, especialmente Interior y Migraciones no se entienden. Europa, por su parte, presiona para que España contenga la llegada de pateras. Y, mientras tanto, los centros de acogida y los hoteles ya no dan abasto en Canarias.

Durante meses el Gobierno de Sánchez ha optado por el silencio. Un vuelo a Granada, sin controles, y sin que las autoridades regionales ni municipales estuvieran informadas, ha hecho saltar las alarmas. El Ministro del Interior dice no tener nada que ver en ello, pero lo cierto es que ningún inmigrante abandona un centro de acogida si la autoridad no lo permite. Y en este caso no solo lo ha permitido sino que lo ha impulsado. El Gobierno se muestra desleal con las instituciones y miente a la ciudadanía. En una democracia seria esto no debe quedar sin consecuencias.