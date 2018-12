Oportunidad de cambio

Tiempo de lectura: 1



Andalucía necesitaba un cambio político, y por primera vez desde la restauración de la democracia es posible ese cambio. No se entendería que por falta de acuerdo entre los partidos que pueden propiciarlo no llegara a producirse. La izquierda ha sufrido en Andalucía un importante retroceso de 13 puntos desde las pasadas elecciones. Son muchos los factores que han provocado este descenso. Sin duda muchos votantes del PSOE, escandalizados y desanimados por la política de Sánchez, por su acercamiento al independentismo, han decidido abstenerse. El votante socialista de Andalucía es un votante constitucionalista que no entiende los acuerdos con el secesionismo, con Podemos y con Bildu. Además la gestión de Susana Díaz ha sido una mala gestión, y la corrupción es una factura que, a largo plazo, siempre se paga.

El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox es necesario pero no va a ser fácil. La lógica democrática indica que debe ser liderado por la fuerza más votada de este bloque, que es el PP. En cuanto a Vox, el nuevo partido que entra en el parlamento andaluz, recoge el lógico cansancio de muchos electores hacia las viejas formaciones, el rechazo de los excesos en el modelo autonómico, la repulsión hacia el independentismo y la mala gestión de la crisis migratoria. Otra cosa es cómo canaliza Vox ese hartazgo, especialmente en su discurso sobre la inmigración y en su cuestionamiento del sistema institucional. El cambio necesita contar con sus votos, pero la fórmula de gobierno en Andalucía debe evitar dudas sobre esas cuestiones.