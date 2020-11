El odio no debe ser la respuesta

A las 12 de la mañana han sonado las campanas de todas las iglesias de Viena en señal de luto y como oración a Dios ante el atentado islamista que, en las proximidades de una sinagoga, causó la muerte anoche a 4 personas e hirió a una veintena.

Como ha señalado el Arzobispo de Viena, Cardenal Christoph Schönborn, es el momento de la oración por las víctimas, de pedir que no haya más derramamiento de sangre, y también de discernir la respuesta adecuada ante la barbarie.

El de Viena no ha sido el único atentado yihadista de los últimos días. El Estado Islámico se ha atribuido la matanza en la universidad de Kabul, en la que fueron asesinadas 22 personas. En las últimas semanas el terror yihadista ha golpeado también con fuerza a Francia, con el atentado en la Basílica de Nôtre Dame, de Niza, y la decapitación de un profesor a las afueras de París.

Ante el odio ciego la tentación es poderosa, pero las voces de la Iglesia invitan a seguir por el camino de la solidaridad, la comunidad y el respeto. Estos son los valores que han dado forma a Europa y contra los cuales se dirige el terror.

Como ha dicho el Canciller austriaco, Sebastian Kurz, la firmeza en la persecución del terror no significa estigmatizar a los miembros de una confesión religiosa en particular: “nuestros enemigos no serán nunca los creyentes de una religión, ni las personas que vengan de un determinado país, sino que son los extremistas y los terroristas”.