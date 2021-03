Myanmar se desangra

La situación en la República de Myanmar, la antigua Birmania, se ha vuelto insostenible. Este fin de semana ha sido el más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero; el Ejército sigue cumpliendo su promesa de disparar a los civiles desarmados, en su mayor parte manifestantes que llenan las calles con protestas pacíficas. Ya van al menos 114 muertos. Los golpistas no dejan en su empeño, y no disimulan, celebrando el Día de las Fuerzas Armadas de forma obscena mientras la violenta represión no cesa. Cuentan para ello con el apoyo decisivo de China.

El líder de los católicos birmanos, el cardenal Charles Bo ha elogiado la increíble valentía, compromiso y creatividad del pueblo y ha lamentado que el país esté de nuevo inmerso en la pesadilla de la brutalidad, la violencia y la dictadura. Los obispos han pedido especialmente a los jóvenes no sucumbir a la tentación de la violencia y mantener el tono pacífico de las protestas. En medio de la tremenda represión es comprensible que se despierten sentimientos de dolor, frustración, ansiedad e incluso ira, pero no hay que caer en la tentación de responder a la violencia con más violencia.

La mejor denuncia que se puede hacer de la gravísima situación en Myanmar pasa por la resistencia creativa y pacífica, como mensaje también para una comunidad internacional que no puede mirar hacia otro lado.