El desarrollo de la moción de censura presentada por VOX confirma que no son pocos los motivos para censurar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. España atraviesa un momento crítico debido al azote de la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales, que nos conducen a niveles de pobreza insospechados.

La torpeza, opacidad y prepotencia en la gestión de esta crisis, unida a la falta de coherencia interna del Ejecutivo y a las hipotecas que pesan sobre él por parte de quienes rechazan la Constitución y la unidad nacional, merecen un contundente reproche social y político. Sin embargo esta quinta moción de censura de la democracia no es el camino adecuado para encauzar ese reproche. No sólo porque será la menos apoyada de las que se han celebrado hasta ahora. A la vista está que no hay en el Congreso una alternativa a la mayoría que sostiene a Sánchez.

Es opinable cuáles serán los réditos electorales que puede sacar VOX de este intento, lo que está claro es que Pedro Sánchez no va a sufrir desgaste en su electorado, y que incluso dispondrá de mayores argumentos para fortalecer la cohesión de su contradictoria mayoría.

Para conseguir una alternativa hace falta que la oposición de centro-derecha gane credibilidad y se presente unida en las cuestiones fundamentales. Requiere paciencia, trabajo riguroso y no excesos verbales y pirotecnia parlamentaria. Esta moción puede generar una grieta aún mayor, en lugar de trenzar una plataforma común.