Los Presupuestos de la sedición

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ayer en el Congreso se ha convertido en el aval definitivo que Pedro Sánchez necesitaba para agotar la legislatura. Un aval con el alto coste de una modificación en el Código Penal que elimina de hecho el delito de sedición, y que pone en riesgo el futuro del sistema constitucional. Sánchez apuntala su alianza con la extrema izquierda y los independentistas a cambio de permanecer en el poder. No hay más que escuchar a Arnaldo Otegui decir que no habría gobierno de progreso si no fuera por el apoyo de quienes quieren marcharse de España, advirtiendo que “los procesos independentistas se pararán una vez, pero no se pueden parar siempre”.