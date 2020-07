Línea editorial: "El infierno libio"

Los siete millones de personas que habitan Libia se han convertido en un estorbo para quienes pelean por el petróleo y el gas de ese país y ansían dominar su posición geoestratégica. Así de duro, y así de real. El apoyo de Naciones Unidas al Consejo Nacional de Transición ha servido de muy poco. No ha sido posible desmilitarizar a los grupos armados, el país sigue sumido en el caos, los enfrentamientos entre las dos facciones dominantes parecen no tener fin y la presencia de las potencias extranjeras no hace más que complicar una situación ya de por sí compleja.

El papel de la Unión Europea y el embargo de armas decretado, tampoco parece que dé los frutos deseados. Las pretensiones de Turquía y Rusia son otros elementos de un conflicto en el que los civiles son las principales víctimas.

Libia se ha convertido en un infierno, como recordaba hace pocos días el Papa Francisco. Muchos migrantes que llegan a ese país para cruzar el Mediterráneo sobreviven en campos de internamiento en condiciones infrahumanas. El tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio muy lucrativo y Libia, dada su absoluta inestabilidad, es el escenario idóneo para que el comercio de mujeres, hombres y niños se desarrolle sin impedimento alguno.

Libia es un territorio sin ley en el que nadie asume el papel de testigo cualificado para poder contar las barbaridades que se cometen. No hay hospitales, los ciudadanos viven confinados en sus casas y hay carestía total y absoluta. Libia no es un estado fallido, es más bien un infierno.