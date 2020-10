Línea editorial: Buenas razones de la concertada para movilizarse

Ignorando los llamamientos del Papa al diálogo, el gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la tramitación de su ley educativa, que supone una grave amenaza a la enseñanza concertada. De manera inaudita, la mayoría parlamentaria no ha admitido que representantes de la comunidad educativa expliquen en la Comisión sus puntos de vista. Desde el Ejecutivo se amenaza incluso con cobrar un 21% de IVA, no queda claro si para terminar de rematar a la escuela no estatal, o como estrategia para obligar a la concertada a aceptar el trágala de la Ley Celaá, aunque esa medida no supondría un ahorro, sino más gasto público y la pérdida de miles de puestos de trabajo.