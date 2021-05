Los indultos dividen al PSOE

Las reacciones a la intención de Pedro Sánchez de conceder el indulto a los condenados por sedición no solo han llegado, de forma contundente, del Tribunal Supremo y de los partidos de la oposición. También han surgido de las filas de un PSOE histórico que está avalado por sus servicios a la democracia constitucional y que no se reconoce en sus actuales dirigentes. Pedro Sánchez, con la ayuda de su estratega Iván Redondo, ha conseguido imponer la ley del silencio dentro de la Ejecutiva de un partido que en tiempos se caracterizó por un vivo debate interno.

Los indultos supondrían un salto cualitativo respecto a lo que ha defendido el PSOE desde la Transición. Los argumentos que ha esgrimido, por ejemplo, el expresidente Felipe González, son muy claros. No se puede conceder una medida de gracia a quienes no están arrepentidos, la rechazan y están empeñados en romper la unidad de España, que está en la base de nuestra Constitución. A esta voz se han sumado algunos varones regionales como el castellano-manchego García-Page y el extremeño Fernández Vara. Quizá haya llegado la hora de que los dirigentes regionales socialistas no se conformen con criticar esta propuesta de Sánchez con declaraciones y acuerden alguna otra medida dentro de un partido que parece encaminarse hacia la descomposición y la irrelevancia, tal como está ocurriendo con algunas formaciones socialdemócratas en otros países europeos.