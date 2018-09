Gobierno a la deriva

Tiempo de lectura: 1



Aunque Pedro Sánchez repita que se va a quedar en el gobierno hasta el 2020, como ha dicho en su visita a Estados Unidos, la realidad de cada día en España pone en cuestión que eso pueda hacerse realidad. A medida que pasan los días, se acrecienta la crisis política y aumenta la grieta de desconfianza en las cualidades y capacidades de destacados miembros del gobierno. La situación límite de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras sus rectificaciones sobre su relación con el ex comisario Villarejo y la publicación de algunas de sus conversaciones, ha provocado que incluso destacados socialistas manifiesten la necesidad de ir cuanto antes a las elecciones.

El caso de la ministra de Justicia es un ejemplo de la irresponsabilidad que caracteriza al Ejecutivo. No solo fue desautorizada por el Presidente por su intención de desentenderse de la defensa del juez Llarena en Bélgica, sino que ha mentido a la hora de explicar sus relaciones con Villarejo y ha quedado desairada por los juicios con los que se expresó en las grabaciones realizadas por este ex policía, acusado de corrupción. La ministra se desgañita en las últimas horas para asegurar que no va a dimitir ni va a aceptar el chantaje de nadie. Pero el desconcierto que genera en sus propias filas, y su pérdida de credibilidad, son apabullantes. A estas alturas podemos preguntarnos si ésta es la regeneración que iba a traer el llamado “gobierno de expertos” de Pedro Sánchez. Es hora de que hablen las urnas.