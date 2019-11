Evitar el radicalismo

En estas horas el candidato socialista, Pedro Sánchez, realiza una serie de llamadas a los líderes de los grupos políticos buscando apoyos para su investidura. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado solicitar la abstención de los populares y ha asegurado que no quiere el apoyo de los independentistas, pero sin la abstención del PP, Sánchez necesita el voto afirmativo de siete partidos y la abstención de ERC o de Bildu.

Sin llegar a un acuerdo con el PP, Sánchez tendrá que meter en el Gobierno a Podemos y cortejar al independentismo catalán. El propio Presidente en funciones reconoció en su momento que no dormiría teniendo a alguien del equipo de Iglesias en su gobierno, y que no llegaría a compromiso alguno con los secesionistas. Por coherencia con lo que ha expresado en las últimas semanas, por el bien de su partido y por el bien de España sería necesario que Sánchez hablara con Casado. Un pacto con partidos no constitucionalistas, supone alimentar a los extremos.

El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ha propuesto una abstención del PP. No es una idea descabellada. Casado puede explicar que está haciendo un ejercicio de responsabilidad por el bien de España, y frenar de este modo el desgaste que provocarían las críticas de Vox. Es la hora de la altura de miras, y es muy conveniente evitar que la izquierda no constitucional y el secesionismo tengan protagonismo en el gobierno.