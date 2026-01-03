España no va bien para todo

Sánchez acabó 2025 haciendo un balance en el que aseguró que España crece como nunca. Las previsiones para 2026 en términos de PIB son buenas: España creció un 2,9 % en 2025 y las previsiones dicen que va a crecer un 2,2%. La economía española crece mucho, entre otras cosas, por el tirón del turismo y porque muchos inmigrantes se incorporan a nuestro mercado de trabajo. Pero muchos españoles tienen la sensación de que su situación no mejora y no pocos tienen la sensación de que empeora. No es una percepción errónea. La inflación acumulada desde 2020 supera el 22%, mientras que los salarios solo han recuperado un 17% en el último lustro. Los trabajadores españoles son más pobres en 2025 que en 2020, a pesar de las subidas de su salario.

El capítulo más sangrante es de la vivienda. Sánchez presumió de haber aprobado 12 medidas para contener el precio de la vivienda. Los precios de las casas han subido en España en 2025 más de un 12 por ciento de media. España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa. Hace unos meses se presentó el informe FOESSA, la fundación de Caritas, que tira por tierra cualquier triunfalismo. España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa. Cada vez hay menos personas de clase media. Si hablamos de pobreza estamos en el grupo de países con más pobres: Bulgaria. Rumanía y Grecia. España, dice Sánchez, va bien, pero no va bien para los jóvenes, no va bien para los asalariados, no va bien para los pobres.