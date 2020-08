Curar al mundo de la plaga de indiferencia

En sus habituales audiencias de los miércoles, el Papa inició la semana pasada un ciclo de meditaciones bajo el lema “Curar el mundo” en el que ayer denunció la existencia de una plaga tan letal como el Covid-19. Se trata de la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, efecto colateral de la cultura del individualismo que se extiende por nuestra sociedades bajo el impulso del relativismo, cultivado por buena parte de los gobernantes e instituciones internacionales. Comentaba Francisco que la pandemia ha puesto de relieve otras patologías sociales más amplias, entre ellas la visión distorsionada de la persona humana que ignora su dignidad, de manera que a veces miramos a los otros como objetos para usar y tirar. Y, sin embargo, la pandemia ha demostrado lo vulnerables que somos y los interconectados que estamos, razón por la cual si no cuidamos unos de otros, empezando por los mayores, no podemos sanar el mundo.

Un buen ejemplo de los efectos de esta plaga de indiferencia lo hemos visto, dia tras día, en las dramáticas cifras de victimas de la pandemia en las residencias de mayores y geriátricos, donde han fallecido más de veinte mil internos. A este propósito se ha hecho público un inquietantes informe que muestra hasta donde llega la indiferencia de los propios allegados de los pacientes: menos de un uno por ciento de los acogidos en estos centros fueron sacados de los mismos por sus familiares. Tan solo han cumplido con su deber profesional, hasta límites heroicos muchas veces, los cuidadores de los ancianos, como también ha ocurrido en los hospitales. Todavía hoy, sigue sin resolver el debate abierto sobre cual debe ser el modelo de residencias que, dicho sea de paso, no son precisamente hospitales porque esa no era su función. En el fondo y en la forma, la causa no solo está en la pandemia del virus sino en la plaga de indiferencia ante la dignidad humana, denunciada por el Papa en su audiencia de ayer.