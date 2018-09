Cumbre europea de alto voltaje

Tiempo de lectura: 1



La cumbre europea que arranca hoy en Salzburgo viene precedida de una carta de invitación del presidente del Consejo, Donald Tusk, en la que pide a los líderes europeos que dejen el resentimiento mútuo y “actúen de forma responsable para evitar una catástrofe”. Pese al intento de calmar las aguas, los líderes europeos se enfrentan a una de las cumbres más delicadas, tanto por las actitudes previas de algunos mandatarios como por la complejidad de los temas que se van a abordar: el Brexit y la política migratoria común. Europa necesita acuerdos sobre estas materias y los necesita cuanto antes, entre otras razones por la inminencia de la convocatoria de elecciones al parlamento europeo de mayo del próximo año.

Respecto al Brexit, el presidente del Consejo se ha puesto la venda antes de la herida y ha apuntado que es posible que no haya acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en el plazo fijado, entre otras razones por la delicada situación de Theresa May en el seno de sus propias filas. Pero tanto los británicos como los representantes de la Unión saben que eso sería catastrófico. En cuanto a la política de inmigración, las miradas se centran en la actitud que mantendrán los llamados países de Visegrado ante el Plan de la Comisión de reforzar el programa Frontex y la negativa de checos y eslovacos, que prefieren recibir el dinero directamente. Lo cierto es que si los miembros de la Unión no consiguen concertar una política común ante el desafío de las migraciones, será el propio proyecto el que se asomará al abismo.