El cuento de la lechera

Con los Presupuestos presentados hoy en el Congreso, el Gobierno parece lanzar a la sociedad española un grito de optimismo forzado: “¡se acabaron la austeridad y los recortes!”. No tardaremos en comprobar las consecuencias de unas cuentas públicas, elaboradas en pleno desarrollo de la pandemia del Covid, que no van a servir para la reconstrucción de nuestra maltrecha economía. Para empezar, los números manejados para sumar gastos e ingresos no se sostienen, son fruto de una falacia. Todo parece al servicio de una estrategia de marketing político basada en el aumento del gasto social, sin poder garantizar los ingresos suficientes para cubrirlo. Así que tarde o temprano llegarán los recortes.

Las previsiones de los economistas tienden al pesimismo, cuando no a la perplejidad, ante la ausencia de una política destinada al fomento del empleo que requiere incentivos fiscales a las empresas, que brillan por su ausencia. Por el contrario, el aumento de los impuestos a las empresas y a los particulares amenaza con provocar mayor destrucción de puestos de trabajo. Ni siquiera la aportación de la Comunidad Europea a la reconstrucción económica, de la que el Gobierno dispondrá para el año próximo de 27.000 millones, basta para cuadrar las cuentas del Estado. Pero ahora, lo urgente para el Gobierno es salir del paso y consolidar su mayoría de investidura con este particular cuento de la lechera.