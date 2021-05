Chile, constituyentes

Hay varias noticias significativas que los resultados electorales chilenos arrojan. En primer lugar, la participación no supera el 43%, una mala noticia puesto que estas elecciones son la antesala de un proceso constituyente. En segundo lugar, el porcentaje de apoyo popular alcanzado por las candidaturas independientes, con el consiguiente descalabro de las fuerzas políticas tradicionales. Es claro que los ciudadanos apuestan por personas políticamente desvinculadas del inmediato pasado chileno. La inmensa obra política y cívica que ha sido la transición chilena a la democracia, con figuras como Patricio Alwyn y Ricardo Lagos, queda para la historia. Desmontar la dictadura chilena no fue fácil y los consensos políticos alcanzados han dado resultados. Uno de los problemas es que los procesos de consolidación exigen cambios profundos que no se han alcanzado.

Los chilenos han elegido un parlamento fragmentado en el que, de los 155 miembros de la Convención, 99 no pertenecen a ningún partido. No será fácil alcanzar acuerdos amplios sobre sistema de gobierno, el reconocimiento del pueblo mapuche, o la cuestión pendiente de los derechos económicos y sociales. Cuando pase el temblor, como se ha escrito en un conocido periódico chileno, los miembros de la Convención tendrán que buscar un lugar común desde el que servir al pueblo. La oposición democristiana y socialista ha sido derrotada, pero ha hecho mucho por Chile. Ahora les toca a otros. El problema será si estos pretenden resolver con recetas fáciles un asunto tan complejo como la redacción y aprobación de una nueva Constitución para todos los chilenos.