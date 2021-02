Bildu entra en escena en Cataluña

Que en un contexto cada vez más polarizado, incluso violento, como hemos vuelto a ver este fin de semana, Esquerra Republicana de Cataluña vaya de la mano de Arnaldo Otegui sólo puede entenderse desde el tacticismo partidista, la agitación de los votantes más radicales y el olvido del bien común. El acto central del pasado fin de semana en Girona, ha contado con la participación de Oriol Junqueras, el propio Otegui, la portavoz del BNG en el Congreso y la fugada Marta Rovira, entre otros.

La afinidad de fondo entre los independentistas de Esquerra y el mundo de Bildu viene de lejos. Los elogios de Otegui a la formación catalana, que se ha convertido ahora, según sus propias palabras, en el espejo en el que se deben mirar los vascos, no producen sorpresa. Pero llama la atención que una Esquerra que presume de moderación busque en sus actos el protagonismo del líder de Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo de ETA, y lo convierta incluso en un referente moral del independentismo catalán.

Quizás se trate de un órdago para marcar perfil independentista en la pugna con Junts Per Cataluña y de la necesidad de ahuyentar, al menos a priori, la alargada sombra del tripartito. Con todas estas cartas en la mesa, hay que preguntarse por el papel del Gobierno de Sánchez con estos socios en el Ejecutivo de la Nación, y del PSC, que no descarta componendas a uno y otro lado, si las cuentas de las urnas cuadran. Por legítimo que sea el fin buscado, no sirve cualquier medio para conseguirlo.