El aval de Oriol Junqueras

Coincidiendo con la presencia en Barcelona del presidente Sánchez, el líder de ERC, Oriol Junqueras, enviaba una calculada carta a una cadena de televisión en la que se mostraba a favor de los indultos a los golpistas presos y mostraba su renuncia a la vía unilateral practicada el 1 de octubre de 2017.

El aval de Junqueras facilita el camino a Sánchez en un momento en que se hace patente un amplio rechazo social a sus cesiones al independentismo.

Conviene recordar que hace pocos meses Junqueras dijo, con palabras groseras, que el Gobierno se podía guardar los indultos donde le cupiese, y reiteraba que “lo volveremos a hacer”. Ahora, mientras los muchachos de la CUP y algunas voces de Junts per Catalunya siguen haciendo de “polis malos”, él echa una mano a Sánchez y asegura que recurrir a la vía unilateral fue un error, mientras plantea con fuerza un referéndum pactado que la Constitución no permite.

Nunca se puede afirmar nada con seguridad en ese terreno tan voluble, pero para una sociedad que conservara un mínimo de memoria y realismo, el aval de Junqueras a la vía de Pedro Sánchez no sería motivo de tranquilidad. Sánchez y Junqueras ganan tiempo, ambos lo necesitan. Pero no tardará en llegar el momento en que Sánchez se tope con el mandato constitucional y Junqueras con la fantasía nunca apagada en sus bases de la independencia. No se está construyendo el futuro, se está jugando a la distracción.