Argentina, de nuevo peronista

En las últimas horas ya se ha producido el primer encuentro entre Alberto Fernández, el nuevo presidente electo de Argentina, y Mauricio Macri, el presidente saliente, para llevar a cabo un traspaso de poderes ordenado, que es esencial teniendo en cuenta la situación del país. Vuelve el peronismo a Argentina después de una victoria rotunda en la primera vuelta de las presidenciales, con el 48 por ciento de los votos. Desde las primeras horas ha quedado claro qué significa este retorno: Fernández ha apoyado la victoria de Evo Morales en Bolivia, en las elecciones puestas en duda por la OEA. En su momento el presidente electo se mostró contrario al Grupo de Lima que apoya a Guaidó en Venezuela.

Cristina Fernández de Kirchner vuelve como vicepresidenta a la Casa Rosada. Dejó el país hecho unos zorros, politizó la justicia y la televisión, multiplicó la contratación de empleados públicos afines y generó un descalabro financiero en todas las áreas. Cristina Kirchner ha sido procesada por corrupción en 13 causas y tiene siete peticiones de prisión preventiva. Entonces ¿por qué ha vuelto el peronismo al poder? Seguramente por dos cosas: porque Macri no ha sabido conectar con la gente y porque la política económica no le ha funcionado. Macri no hizo cambios radicales, aumentó la deuda y confió la recuperación a las inversiones exteriores. Las inversiones exteriores no han llegado, la pobreza y la desocupación han aumentado y se ha vuelto a disparar la inflación. Hubo que recurrir a un nuevo rescate del FMI.