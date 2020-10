España aparecerá de color rojo en el 'semáforo' Covid aprobado esta tarde por la UE

Los Veintisiete han logrado este viernes un acuerdo para establecer un código de colores para identificar los diferentes niveles de riesgo por coronavirus en las regiones de la Unión Europea, con un 'semáforo' que las clasificará como verde, naranja o rojo; pero no han logrado consensuar qué medidas restrictivas deben aplicarse en cada una de estas zonas.

España aparecerá, en todo su conjunto, en un inteso color roja en el mapa de la epidemia. Aunque si bien es cierto que algunas regiones del país podrían aparecer en color naranja como Galicia, Asturias o Cantabria, la incidencia media acumulada, por encima de los 120 casos por cada 100.000 habitantes, hacen que España aparezca en este color.

Estos códigos de color van a servir para aplicar medidas específicas en función del color de cada país Europeo. En el caso de las regiones de con color verde, las de menor incidencia, se ha pedido no aplicar ningún tipo de restricción. Algo que no podrá hacerse en el caso de las zonas con rolores naranja o rojo, que son consideradas zonas de riesgo medio o elevado, aunque aún no se han anunciado las medidas que se aplicarían en estos países concretos.

Lo que sí se sabe es que los Estados miembro se reservan la máxima flexibilidad para poder decidir en cada momento y en base a sus estrategias nacionales qué medidas aplicar en su territorio o qué condiciones exigir a los viajeros que reciben desde zonas en las que la pandemia tiene mayor prevalencia.

Será el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) quien deberá elaborar el mapa y actualizarlo semanalmente, a partir de la información que proporcionen los Estados miembro, a los que se pide que faciliten datos a nivel regional en la medida de lo posible.