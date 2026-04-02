David Alandete: "El presidente Trump se ha visto en la obligación de comparecer y tratar de convencer a sus ciudadanos de que la guerra era necesaria"

En su análisis desde la Casa Blanca, el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha desgranado el discurso que Donald Trump ha ofrecido a la nación en horario de máxima audiencia. En un momento de creciente insatisfacción ciudadana con el conflicto y pérdida de popularidad, el presidente se ha visto obligado a comparecer para defender una intervención que ha calificado de absolutamente necesaria para privar a Irán de armas nucleares.

Una guerra corta y contundente

El mandatario estadounidense ha asegurado que Estados Unidos completará sus objetivos militares en "dos o tres semanas". En un duro alegato a favor de la guerra, ha lanzado una amenaza contundente: "En el transcurso de las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra".

Trump dice que van a devolverlos a la Edad de Piedra" David Alandete

Pese a la expectación, Trump no ha aportado detalles concretos en su alocución de menos de 20 minutos. No ha aclarado si habrá despliegue de tropas ni ha ofrecido información sobre la duración de la operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero, insistiendo únicamente en que el régimen iraní estaba siendo "diezmado".

Críticas veladas a la OTAN y apoyo del Golfo

Según el análisis de Alandete, ha resultado notable la ausencia de críticas directas a la OTAN en el discurso, a pesar de que horas antes había deslizado la posibilidad de salir de la Alianza Atlántica. Sin embargo, sí ha cargado contra los países que no han querido colaborar en la ofensiva.

En cambio, el presidente ha agradecido el apoyo de los que ha definido como sus principales aliados en la región. Ha destacado el respaldo de Israel y las monarquías del Golfo Pérsico, a quienes ha prometido defender ante cualquier agresión en el marco del conflicto actual.

El estrecho de Ormuz se abrirá solo

Respecto al estrecho de Ormuz, por donde transita un quinto del petróleo mundial, Trump se ha mostrado confiado en que "se abrirá solo" y de "manera natural" una vez sus tropas se replieguen. "Simplemente se abrirá por sí solo. Ellos querrán tener la posibilidad de vender petróleo", ha afirmado.

Simplemente se abrirá por sí solo"

Finalmente, el discurso no ha presentado grandes novedades, sino que ha servido como una justificación de una guerra que, según Trump, será una de las más cortas de la historia bélica de Estados Unidos, en comparación con conflictos como los de Vietnam o Irak.