El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, pide más ayuda militar en su primera visita a Alemania tras la invasión rusa. Tras ser recibido ayer por el Papa Francisco en el Vaticano, hoy el líder ucraniano se encuentra en tierras germanas donde ha sido recibido con honores militares por el canciller alemán, Olaf Scholz

Zelenski, ha propuesto a Scholz, que participe en la "coalición internacional" que está preparando Ucrania para suministrar a Kiev aviones de combate.

En rueda de prensa tras su encuentro en Berlín -- en su primera visita a Alemania desde el principio de la guerra --, Zelenski ha avisado que Rusia disfruta ahora de la superioridad aérea en el conflicto.

"Esta situación tiene que cambiar", ha pedido Zelenski al canciller alemán, quien se ha limitado a replicar que su país ya está proporcionando a Kiev sistemas de defensa aérea para protegerse de los aviones rusos.

El presidente ucraniano ha ahondado también en su estrategia bélica y el contraataque que sus fuerzas podrían protagonizar en las próximas semanas. Zelenski, en este sentido, ha matizado que cualquier contraofensiva que ocurra "no va a atacar territorio de Rusia", sino que quedará circunscrita al "territorio legal de Ucrania"

"No tenemos tiempo, ni fuerzas ni armas de sobra para ello", ha añadido el mandatario ucraniano. "Solo liberaremos un territorio, el nuestro, reconocido por el mundo entero", ha zanjado.

Por último, ambos líderes han comentado un posible escenario de paz en Ucrania que, ha declarado Zelenski, solo puede ocurrir bajo la prerrogativa de Kiev. "La guerra está ocurriendo en nuestro territorio. Todo plan de paz debe basarse en una iniciativa de Ucrania", ha declarado Zelenski sobre su fórmula de paz para Ucrania.

"Estamos dispuestos a discutir cualquier sugerencia, pero solo en la plataforma que ofrecemos", ha indicado en comentarios recogidos por 'Der Spiegel'.

Scholz, por su parte, ha considerado que "Ucrania está lista para la paz", pero no admitirá "ni una paz dictada por Rusia ni un conflicto congelado". "Rusia debe retirar las tropas. Nada puede funcionar sin esta circunstancia", ha remachado.



"Ya en Berlín", tuiteó Zelenski al llegar a la capital alemana poco después de la pasada medianoche, y agregó: "Armas. Paquete sólido. Defensa aérea, reconstrucción. UE. OTAN. Seguridad" .

I thank Germany for the largest military aid package since the beginning of the full-scale Russian invasion.



German air defense systems, artillery, tanks and infantry fighting vehicles are saving Ukrainian lives and bringing us closer to victory.



Germany is a reliable ally!…