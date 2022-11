Zelenski visita Jersón tras ser reconquistada mientras la UE aprueba la formación soldados ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha visitado este lunes la ciudad de Jersón, capital de esta región homónima del sur ucraniano, liberada recientemente de la ocupación militar rusa. Es la primera visita del mandatario ucraniano a esta ciudad, una de las principales de Ucrania y que fue la única capital regional que los rusos lograron controlar militarmente en los casi nueve meses desde que Rusia invadió este país, el pasado mes de febrero.



Zelenski anunció el pasado 11 de noviembre que la ciudad de Jersón volvía a estar bajo el control de Ucrania, después de que las tropas rusas decidieran retirarse al otro lado del río Dniéper, que actúa como frontera natural entre el norte y el sur de la región. Un día después, la Oficina del Presidente ucraniano informó de que el jefe de la administración militar regional de Jersón, Yaroslav Yanushevych, los empleados de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania ya habían comenzado a trabajar en la urbe y en las otras zonas de la región que también habían sido liberadas.



Jersón, ocupada por los rusos el 2 de marzo, era una de las regiones ucranianas, junto con la vecina Zaporiyia, y las orientales Donetsk y Lugansk, que fueron anexionadas por Rusia, pese a que Moscú no ha logrado en ningún momento tener el control total sobre estos territorios.



El Klemlin ha asegurado que la retirada de sus tropas a la otra orilla del río Dniéper se debe a una reorganización del frente y a un cambio de estrategia en la invasión que inició el pasado 24 de febrero. Mientras, el Gobierno de Kiev teme que los soldados rusos todavía puedan atacar la capital de Jersón desde el otro lado del río y han llamado a la población a que aún no regrese a la zona hasta que no sea totalmente segura.

Borrell ve la retirada rusa de Jersón como "punto de inflexión" en la guerra

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores Josep Borrell considera la retirada de tropas rusas de Jersón y su repliegue al otro lado del río Dniéper, un “punto de inflexión” en la guerra en Ucrania.

“Es muy importante ver lo que va sucediendo en los próximos días, la retirada del ejército ruso a la otra orilla del río, abandonando Jersón, no estando dispuestos a resistir Jersón, porque tal vez habría sido una gran derrota si trataban de mantener sus posiciones allí. Es un punto de inflexión en la guerra”, razonó Borrell ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

El jefe de la diplomacia comunitaria avanzó que, este lunes, los ministros de Exteriores de los 27 aprobarán formalmente el inicio de la misión de formación de unos 15.000 militares ucranianos en países de la UE, fundamentalmente Polonia.

Borrell dijo que, aparte de la recuperación de la ciudad de Jersón por parte de los ucranianos, el Ejército ruso “se está retirando”."Son muy buenas noticias. La estrategia militar de apoyo a los militares de Ucrania fue la correcta. Tenemos que continuar”, afirmó.

Así, abogó por “seguir apoyando a Ucrania” con más capacidades militares pero también “presionando” a Rusia y continuar en contacto con el resto del mundo para afrontar las consecuencias de esta guerra.

Preguntado por si cree que Kiev debe iniciar unas negociaciones de paz con Rusia, Borrell indicó que “Ucrania decidirá qué hacer. Nuestro deber es apoyarles”.