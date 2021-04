Von der Leyen recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recibido este jueves la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en este caso el suero desarrollado por el laboratorio alemán BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer.

"Estoy contenta de haber recibido hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La vacunación cogerá ritmo a medida que se acelera el suministro a la UE. Cuanto más rápidos nos vacunemos, antes podremos controlar la pandemia", ha escrito la alemana en la red social Twitter.

