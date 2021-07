El virólogo García-Sastre alerta del problema con las vacunas en EEUU: "Tiene motivaciones políticas"

Estados Unidos vive una complicada situación a la que Joe Biden hace frente como puede. Hace poco, el presidente de los Estados Unidos pensaba que se podría celebrar la fiesta del Día de la Independencia sin ningún tipo de preocupación ya que siguiendo un cálculo sencillo, si se cuentan el número de vacunas de su país y el número de brazos de estadounidenses a inyectar, se llegará a la conclusión de que el 70% de la población adulta tendría al menos una dosis.

No obstante, lo que reflejaban los últimos datos es que menos del 60& de las personas que son mayores de edad están vacunados al 100% y menos del 67% ha recibido al menos una dosis. Debido a estas preocupaciones, el coordinador de Jeff Zients, advirtió de que necesitarán "unas pocas semanas más" para cruzar la meta marcada por el presidente.

Por esta razón, el virólogo Adolfo García Sastre, ha contado cuál es la situación que vive hoy en día el país americano y a qué se debe esta situación tan preocupante para un país que no esperaba dicha situación.

"Es un problema del que ya teníamos cierta preocupación cuando empezó la vacunación. Al principio fue muy rápido entre los grupos de riesgo y la gente que quería vacunarse, pero llega un momento en el que a los que hay que llegar es a los que es complicado alzanzar porque no tienen hogar, están aislados o es no quieren vacunarse".

"Hay una gran disparidad en regiones de EEUU con respecto al número de vacunados y es un problema que parece que tiene ciertas motivaciones políticas, porque la gente que vota al bando republicano tiene una mayor proporción a la hora de negarse a la vacuna en comparación al bando demócrata. Eso supone un problema porque la variante delta se está introduciendo en Estados Unidos".

Otro de los aspectos tratados en la entrevista consistía en saber cuál podría ser a corto y largo plazo la solución a este problema que experimenta Estados Unidos.

"A corto plazo es difícil. O hay una buena campaña en la cual intervienen también medios de los conservadores como por ejemplo FOX News en los que se hacen campaña positiva a favor de la vacunación o líderes republicanos que hagan recomendaciones y se ponga énfasis en lo que se ha hecho hasta ahora".

Con respecto a esa parte de la población americana que no se quiere vacunar, Adolfo García destaca que "la gran mayoría son personas que no quieren vacunarse porque desconfían. La única forma de poderlos convencer es que esas personas en las que ellos confían, les digan que las vacunas son seguras y que es lo mejor que pueden hacer en este momento. Serían medios de comunicación más conservadores, más de derechas o líderes políticos de partidos de esa ideología política. Si no vemos eso, va a ser muy difícil llegar a los niveles de vacunación que se necesitan ahora mismo. A largo plazo, es cuestión de aguantar en los sitios donde no hay vacunados hasta que se genere cierta inmunidad".