Viktor Orbán convoca el Consejo de Defensa de Hungría tras el supuesto impacto de misiles sobre Polonia

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha convocado este martes el Consejo de Defensa después de que medios de comunicación polacos hayan informado de que dos misiles han impactado sobre la ciudad de Przewodow, a escasos ocho kilómetros de Ucrania.

"En respuesta al cese de la transferencia de petróleo a través del oleoducto Druzhba y el impacto del misil en territorio de Polonia, Viktor Orbán ha convocado el Consejo de Defensa de Hungría a las 20.00 horas (hora local)", ha informado portavoz del Gobierno, Zoltan Kovavs, en su perfil de Twitter.

Medios de comunicación polacos han informado de la muerte de dos personas en la localidad de Przewodow tras el impacto de dos posibles misiles perdidos. Agentes de la Policía, la Fiscalía y el Ejército polaco se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según ha adelantado el portavoz de Gobierno, Piotr Muller, en Twitter.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m.