Vídeo: Trump se entera por los periodistas del fallecimiento de la jueza Ginsburg

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionó este viernes con aparente sorpresa ante la muerte de la jueza progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, con la que tenía numerosos desacuerdos, pero a la que elogió por haber tenido "una vida increíble".

Trump concluye un acto de campaña en Carolina del Norte y reacciona a la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg: "¿Acaba de morir? Guau. No lo sabía... (...) Era una mujer fantástica tanto si simpatizabas como si no. (...) Realmente me da lástima." #RBGpic.twitter.com/nsSUo2wGdx — Bricio Segovia (@briciosegovia) September 19, 2020

"¿Acaba de morir? No lo sabía. Ella tuvo una vida increíble, ¿qué más puedo decir? Tanto si estabas de acuerdo, como si no, ella tuvo una vida increíble", afirmó en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

La jueza progresista del Tribunal Supremo de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg murió a los 87 años de edad por "complicaciones" en el cáncer de páncreas que sufría, informó este viernes la corte en un comunicado. El tribunal indicó que la magistrada "falleció esta noche rodeada de su familia en su casa de Washington, D.C., debido a complicaciones de una metástasis en el cáncer de páncreas". En el mismo comunicado, el jefe del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), rindió homenaje a la magistrada.

Nominada por el expresidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg era la jueza de más avanzada edad de los nueve que conforman el Supremo y en los últimos años había tenido problemas de salud que habían forzado varios ingresos hospitalarios.

La jueza llevaba años luchado contra el cáncer: en 2009 superó uno de páncreas; en 2018 tuvieron que extirparle unos nódulos malignos de su pulmón izquierdo; y en el verano de 2019 reapareció el tumor en el páncreas. El cáncer también le arrebató al amor de su vida, su esposo, Martin Ginsburg, fallecido en 2010.