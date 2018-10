El indignante vídeo en el que dos trabajadoras de un colegio de EE.UU. arrastran a un niño con autismo

El vídeo muestra unas imágenes impactantes en las que una profesora y una enfermera de una escuela de Kentucky, EEUU, arrastran a un alumno con autismo y a su perro guía por los pasillos del colegio. La madre del menor, tras percatarse de los arañazos que tenía su hijo en el pecho, acudió al colegio para pedir explicaciones y pedir las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, colgó las fotos en las que se podían apreciar las magulladuras del pequeño en la conocidad red social, Facebook.

El vídeo dejó sin palabras a la madre. En él se podía apreciar a las dos trabajadoras del centro arrastrando al niño y a su perro. Según cuentan, el niño estaba sentado en el suelo con su perro guía y no quiso levantarse, momento en el que la profesora optó por la inaudita opción de arrastrar a su alumno. De hecho, la acción se alarga más de lo normal. Incluso, se puede observar como hay un cambio de toma y se ven varias partes del pasillo. Desde el centro escolar, han indicado a través de un comunicado, que el incidente es un caso aislado y que las trabajadoras involucradas, han dejado de serlo.

Video shows autistic child dragged through school hallway by teacher and nurse https://t.co/HWXR9zs8BY pic.twitter.com/78cUUv27My