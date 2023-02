Víctimas del Terrorismo rechazan propuesta para dar nacionalidad a saharauis

Varias asociaciones de víctimas del terrorismo han expresado su rechazo a la propuesta de Unidas Podemos de otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos en esta región bajo la soberanía española porque "humilla a las víctimas" de acciones del Frente Polisario.

Tras una reunión convocada por la Comisión de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, asociaciones como la Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) han reclamado que no se tramite esa iniciativa parlamentaria y exige al Gobierno, que en la línea de la posición del Grupo Socialista, no se concedan "beneficios a dirigentes y miembros del Frente Polisario saharauis, que hasta la fecha no han pagado ni colaborado con la Justicia para esclarecer los brutales atentados terroristas cometidos contra nacionales españoles".

"Se da la circunstancia inexplicable, que aún muchas de las viudas y huérfanas civiles canarias de estos atentados perpetrados por el Frente Polisario y Mpaiac no tienen concedidas sus legítimas pensiones extraordinarias de víctimas del terrorismo , equiparadas como tales viudas y huérfanos, además de las legítimas indemnizaciones, por parte del gobierno español, tal y como ocurre con colectivos de víctimas, amparadas bajo la protección de clases pasivas", lamentan.

En el encuentro, las asociaciones también urgieron a incluir un Proyecto de Ley antes de que finalice esta legislatura para reformar la "obsoleta" ley de víctimas del terrorismo e incrementar "las legitimas indemnizaciones a los más de 600 casos de atentados terroristas sin esclarecer y sin sentencias judiciales de diferentes grupos y bandas terroristas".