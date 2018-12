Varios muertos por la explosión en un autobús turístico junto a las pirámides de Giza (Egipto)

Al menos dos turistas murieron hoy y otras 14 personas resultaron heridas por la explosión de una bomba casera colocada contra un autobús de turistas en la zona de las pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, informó el Ministerio de Interior Egipcio.

La causa ha ssido una bomba al paso de un autobús en los alrededores de las pirámides de Giza, ubicadas en los alrededores de la capital de Egipto, El Cairo.

El Ministerio de Interior ha detallado que las víctimas mortales son de nacionalidad vietnamita, al tiempo que ha agregado que el ataque se ha saldado con doce heridos, diez turistas vietnamitas y el conductor y un representante de una agencia, ambos de nacionalidad egipcia.

Asimismo, ha resaltado que las fuerzas de seguridad se han desplegado en el lugar, mientras que las autoridades han abierto ya una investigación, según el portal local de noticias Masrawy. Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque.



