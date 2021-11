La Unión Europea propone que el pasaporte covid caduque a los nueve meses para incentivar la dosis de refuerzo

La Comisión Europea ha recomendado a los países de la Unión Europea limitar a 9 meses la validez del certificado digital covid, lo que en la práctica supone exigir una dosis de refuerzo para poder conservar ese documento.



El Ejecutivo comunitario dio a conocer este jueves sus nuevas recomendaciones para facilitar los viajes dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta el preocupante aumento de casos de covid-19 en el territorio europeo y las últimas medidas de algunos países para frenar la propagación del virus.



El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, explicó en rueda de prensa que estas nuevas disposiciones que propone, que deberán recibir el visto bueno de los Estados miembros, comenzarían a aplicarse a partir del próximo 10 de enero.



"Corresponde a los Estados miembros organizarlo lo antes posible para que todos los ciudadanos puedan recibir, si lo desean, una dosis de refuerzo tras los seis meses (del último pinchazo). Hay que dejar un pequeño margen de maniobra, esos tres meses permitirán a los Estados organizarse", dijo Reynders.



CERTIFICADO COVID DIGITAL

El certificado digital covid de la Unión Europea permite viajar por el club comunitario con más facilidad a las personas que se han recuperado de la enfermedad, se han hecho una prueba para confirmar que no se han contagiado o han recibido la pauta completa de vacunación, lo que supone haber recibido dos dosis en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, y un pinchazo si se trata de AstraZeneca o Janssen.

Reynders valoró la utilidad del certificado digital covid e indicó que Bruselas propone prolongarlo mas allá del próximo verano como medida para "facilitar la libre circulación con seguridad".

Desde el pasado verano, los países de la UE han expedido más de 650 millones de certificados, indicó el comisario.

La nueva recomendación pretende evitar que los países adopten plazos de validez divergentes y ayudar a los Estados miembros a ajustar sus campañas de vacunación, para que los ciudadanos tengan acceso a tiempo a la dosis de refuerzo.

Bruselas considera que un 65 % de la población total de la UE vacunada "no es suficiente" y que para que "todos puedan viajar y vivir de la manera más segura posible, debemos alcanzar tasas de vacunación significativamente más altas, con urgencia" y "reforzar nuestra inmunidad con vacunas de refuerzo", dijo por su parte la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.



RESTRICCIONES



Este jueves la Comisión propuso a los Estados miembros "cambiar de enfoque" y aplicar restricciones -como tests o cuarentenas- solo a los viajeros que no tengan un certificado covid digital, con independencia de su lugar de procedencia.







La propuesta invita a los Estados miembros a "centrarse en un enfoque personal", de manera que las personas que tengan un certificado "no deberían en principio ser sometidas a restricciones adicionales, como test de covid o cuarentena", y a los que no lo tengan, "se les debería permitir viajar pero pueden ser obligados a hacer un test antes o después del desplazamiento", añadió el comisario.