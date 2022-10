Bruselas da la espalda a Sánchez: la Unión Europea congela los fondos de recuperación para España

España se arriesga a perder dinero de los fondos de recuperación por saltarse los plazos, según Bloomberg. Al parecer, España ha incumplido ya dos veces. La última el mes pasado, cuando tendría que haber aplicado una reforma pero no lo hizo.

Se ponen así en riesgo 160 mil millones de euros, los nuevos pagos que nuestro país debería recibir. En otras palabras, la Comisión Europea ha dicho que no hará pagos de ese fondo de recuperación a España hasta que no termine de crear un sistema de auditoría para justificar esos pagos y beneficiaros. Lo tenia que haber hecho para el tercer trimestre del año pasado, le dieron nueve meses más. No obstante, aún no se ha completado.