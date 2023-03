Unidas Podemos se pregunta si tras los Leopard se enviarán "cazas" a Ucrania

Unidas Podemos se ha preguntado este miércoles si al anunciado envío por parte de España de diez carros de combate Leopard a Ucrania le seguirá el de aviones "caza" y si ya han desaparecido las "líneas rojas" del material que desde la Unión Europea y la OTAN que no se mandaría a ese país.

Se lo ha preguntado el diputado de este grupo Ismael Cortés durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Pleno del Congreso para explicar el envío de seis Leopard a Ucrania, que se llevará a cabo tras Semana Santa, y el posterior de otros cuatro.

Una decisión de enorme importancia, según Cortés, que está superada por nuevos debates después de que algunos países, como Polonia o Eslovaquia, hayan decidido enviar aviones Caza.

"¿Contempla España la posibilidad de enviarlos también?", le ha preguntado Cortés a la titular de Defensa antes de recordar que desde el inicio de la guerra "las líneas rojas no han parado de moverse" respecto al tipo de material militar para ayudar a Ucrania.

Y ha vuelto a preguntarle: "¿Tenemos que mandar aviones de combate? ¿Cuál es la línea roja o se ha decidido que no hay líneas rojas?".

Como ya ha manifestado Unidas Podemos en varias ocasiones, Cortés ha reiterado su opinión de que el conflicto debe solucionarse por la vía diplomática.

Ha considerado urgente un alto el fuego, "pero no con armas, sino con la diplomacia". "Que hable el lenguaje de la paz y no de la guerra", ha enfatizado Cortés no sin antes lamentar que esta guerra podría terminar "con un enfrentamiento militar de potencias nucleares".

La misma preocupación de Cortés la ha compartido la diputada de ERC Marta Rosique, quien ha indicado que las sanciones a Rusia están siendo contraproducentes y, por eso, "la única solución está siendo el envío de más armas".

Una vez que se envíen los Leopard, ¿por qué no en verano se podrían mandar a Ucrania aviones?, se ha preguntado, ya que, a su juicio, la escalada bélica "no tiene otro limite que el considerarse superior al otro".