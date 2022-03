Unas 800 personas rechazan en Madrid “la guerra de Putin”

Unas 800 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la paz en Ucrania y rechazar la guerra de (Vladímir) Putin, en una movilización convocada por el Movimiento por la Paz y los sindicatos UGT Y CCOO que ha sido secundada por representantes políticos de la izquierda.

La marcha ha partido del Círculo de Bellas Artes de la capital y ha recorrido la calle Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol. En el trayecto, que ha transcurrido sin incidentes, los asistentes han escuchado y entonado canciones como el "Canto a la libertad" de José Antonio Labordeta o "Have you ever seen the rain", de Creedence Clearwater Revival, mientras portaban banderas que reclamaban la paz y la condena unánime a la operación militar del presidente ruso.

Francisca Sahuquillo, presidenta de honor del Movimiento por la Paz -una de las entidades convocantes-, ha declarado a los periodistas que la sociedad civil tendrá que hacer lo que no se hizo en la diplomacia preventiva y ha señalado que el motivo de la movilización es que la guerra se pare como sea, y luego ya se discutirá qué tipo de Europa queremos.

El pueblo madrileño tiene que estar diciendo que se pare esta guerra, que está produciendo ya más de 2 millones de ucranianos que han tenido que salir de su país. Se están destruyendo sus ciudades, ha recordado.

Por su parte, Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales de UGT, ha lamentado que la clase trabajadora de Ucrania es quien está pagando las primeras consecuencias de la guerra y ha reivindicado el papel de la ciudadanía rusa que se está manifestando contra esta invasión ilegal.

El resto de trabajadores de Europa también van a pagar las consecuencias de una guerra que no es de la clase trabajadora en absoluto, ha criticado.

En la misma línea, Carmen Vidal, secretaria de Participación Institucional de CCOO, ha considerado inadmisible la agresión de Rusia a Ucrania y también ha mostrado su apoyo al pueblo ruso, que está sufriendo una represión feroz por parte su gobierno.

Vidal también ha defendido la vía diplomática como solución al conflicto y ha instado a la Unión Europea a que entre en la negociación.

LA IZQUIERDA PIDE LA ACOGIDA DE REFUGIADOS

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha criticado que la respuesta a la guerra en Ucrania no puede ser aumentar el gasto militar y enviar armas y ha reiterado la apuesta de su partido por las vías diplomáticas, al tiempo que ha considerado fundamental que se respete el derecho a la acogida de los refugiados y se mejoren los protocolos a este respecto.

Serra ha avisado de la crisis que afectará no solo al país de Europa del este, sino a España y a la Unión Europea, y ha reivindicado el escudo verde y social como medida de contención ante las consecuencias económicas del conflicto armado.

En sintonía con Serra, la líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha reconocido las enormes muestras de solidaridad de la ciudad de Madrid, que en su opinión quiere acoger y apoyar a los solicitantes de asilo de Ucrania, y ha demandado más recursos municipales para abordar el éxodo de ciudadanos que huyen de las hostilidades militares.

Hemos pedido al Ayuntamiento de Madrid que haga más, que esté a la altura del pueblo madrileño, ha señalado Maestre, quien se reunió esta semana con organizaciones sociales de la ciudad que le trasladaron la falta de iniciativa política del Consistorio en la diáspora ucraniana.

La portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, ha pedido que la paz llegue pronto y ha empatizado con la situación dramática del pueblo ucraniano en Madrid. Lo que espero es que se sientan a salvo y estén lo más a gusto posible, ha señalado.