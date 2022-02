Una veintena de niños belgas recibe por error la vacuna de Moderna, no autorizada para esta franja de edad

Una veintena de niños belgas de entre 7 y 12 años recibió por error la vacuna contra el coronavirus de Moderna, que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha autorizado aun para esta franja de edad.



Los menores tendrían que haber recibido la inyección de Pfizer, que la EMA sí ha autorizado para esas edades, en un error que ocurrió el pasado miércoles en un centro de vacunación de la región norteña de Flandes, informaron hoy medios belgas.



Los responsables del centro han contactado ya con los padres de 19 de los 21 niños afectados para informarles del error, el primero de este tipo, según la agencia de Sanidad de Flandes.



Según esta autoridad sanitaria, los menores no corren riesgo a pesar de haber recibido la vacuna de Moderna y asegura que ofrece el mismo grado de protección que la de Pfizer.



No obstante, ha advertido a las familias que durante las próximas semanas estén pendientes por si surgieran efectos secundarios.



La EMA sigue evaluando la viabilidad de la vacuna de Moderna para los menores de entre 6 y 11 años, después de haberla autorizado ya para los mayores de 12.