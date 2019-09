Una mujer soñó que se tragaba su anillo de compromiso y sorprendentemente lo había hecho de verdad

La pedida de mano es uno de los momentos más bonitos y recordados de las parejas. Ese momento en el que un anillo aúna todos los sentimientos y aspiraciones de los enamorados, que tiene como objetivo final el matrimonio.

Precisamente, un anillo y su dueña, se han hecho virales en Facebook. Hablamos de Jenna Evans, una mujer de San Diego (California, EE. UU.), que ha vivido una historia surrealista. Como ha contado en su publicación, soñó que se tragaba su anillo de compromiso. Algo dentro de lo normal hasta que al despertar y mirar su mano descubrió que la joya había desaparecido.

"Desperté a mi prometido y le dije que me había tragado el anillo de compromiso, pero me parece que en ese momento no me creyó", escribió Evans en Facebook.





Según ha relatado, la situación en la que se encontraban era del todo pintoresca. Al parecer, Evans y su marido iban abordo de un tren en el que había gente “peligrosa”. "Bobby me decía que tenía que tragarme el anillo para protegerlo, así que yo me lo quitaba, me lo ponía en la boca y, acompañado de un vaso de agua, me lo tragaba”, explicó Jenna en la publicación.

Como es de esperar, la mujer acudió a urgencias donde tras varias radiografías localizaron el anillo en su estómago con total claridad. "Podía sentirlo en dentro de mí, me dolía, y nos estábamos poniendo nerviosos", contó Evans. Finalmente pudieron extraerle el anillo. "Bobby me devolvió finalmente mi anillo esta mañana, y yo he prometido no volver a tragármelo; todavía vamos a casarnos y todo está bien en el mundo", concluyó la mujer. Una historia que no olvidarán jamás.