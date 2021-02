Una familia estadounidense encuentra una bolsa con armas en su jardín cuando iban a plantar un árbol

Una familia de Phoenix, Arizona, ha encontrado una bolsa llena de armas oxidadas mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol en su jardín. La Policía Local acudió al domicilio y se encontró una bolsa de lona con dos rifles de grueso calibre, más de 10 cargadores y dos pistolas oxidadas.

La Policía de Phoenix ha publicado un tweet confirmando que "los propietarios de una casa estaban cavando un agujero para plantar un árbol cuando encontraron más de lo que buscaban. Encontraron una bolsa con rifles y pistolas de mano oxidadas dentro. Llamaron a la policía de Phoenix y las entregaron a los detectives, que investigarán si estas armas de fuego se utilizaron en algún delito".

