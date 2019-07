Una cadena de comida americana revoluciona el mercado con su singular pizza hecha solo de bordes

El borde de la pizza siempre crea debate: hay algunos que no se los comen y otros que sí, incluso antes de comerse la porción. Teniendo en cuenta esto, la cadena estadounidense de comida rápida italiana, Villa Italian Kitchen, asegura que planea “revolucionar el mercado de las pizzas”, ofreciendo al cliente una porción solo de “bordes”. Se podrá comprar a partir del 18 de julio en Estados Unidos, y el precio será de 2.75 dólares. Esta innovadora pizza vendrá en un triángulo de cartón, como cuando habitualmente compras una porción.

Who's up for a stuffed slice? Or better yet, a stuffed pan! Villa Stuffed Pizza #villaitaliankitchen #pizza #Stuffed pic.twitter.com/k3Z7OaVOHn